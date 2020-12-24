На Донбасі не припиняються ворожі обстріли [ Редактировать ]
Три ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Неподалік Водяного, Авдіївки та Талаківки ворог вів неприцільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У відповідь українські захисники не стріляли, втрат немає, - повідомили у штабі.
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