Політв'язень Кремля Олександр Шумков напередодні увечері повернувся до України. На автомобільному пункті пропуску "Бачівськ" його зустріли рідні, представники Офісу уповноваженого з прав людини та ЗСУ. Нагадаю, Олександр Шумков служив у Збройних силах України в Херсонської области.

17 серпня 2017 року він не повернувся після служби додому, а у вересні його виявили в російському СІЗО. Його звинуватили в участи у забороненій у Росії організації "Правий сектор" і засудили до чотирьох років колонії загального режиму. Майже весь термін ув'язнення Шумкова утримували у штрафному ізоляторі та загоні суворих умов тримання.