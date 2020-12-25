Медики реєструють дедалі більше людей, які потерпають від тривалих симптомів ковіду. Зокрема, - від постійної виснажливої втоми та задишки. Як досліджують це явище?

Боротьба з коронавірусом для пані Гелен затягнулася на довгих 9 місяців. Жінка так і не повернулася до роботи. Бо й досі потерпає від симптомів хвороби. Головний біль, проблеми з диханням, зосередженням і пам'яттю, а ще - постійна втома.

Гелен Сідеропулос, пацієнтка з "довгим ковідом":

Коли я лежала в лікарні з ковідом, то найсерйозніші симптоми були - гарячка, кашель, болі в грудях, у голові. І ось спливло 9 місяців, а я і досі страждаю від жахливого головного болю. Від 6 до 8 годин майже щодня.

Довгий ковід - доволі нове поняття. У перші місяці пандемії всі сили кинули на порятунок людей від смерті. Тепер же науковці почали вивчати тривалий вплив ковіду на організм. І за даними досліджень, виявилося, що від 5 до 20% хворих місяцями потерпають від симптомів інфекції. І частіше це стосується жінок.

Ніколас Барізієн, спеціаліст з реабілітації та спортивний лікар:

Ми усвідомлюємо, що під час інфікування коронавірусу, необхідно застосовувати певні методики лікування, щоб уникнути "довгого ковіду". Але ми досі не знаємо, чому в деяких пацієнтів симптоми залишаються. Лікарі усього світу намагаються це зрозуміти.

Томографія серця та мозку пацієнтів не показує жодних пошкоджень. Тобто - пояснити природу симптомів лікарі не можуть. Є версія, що імунна система не встигає нормалізуватися. Або ж вірусу вдається залишатися в окремих ділянках організму. Жертви довгого ковіду кажуть, що їх часто вважають іпохондриками, які вигадують проблеми зі здоров'ям.

Полін Острик, засновниця асоціації людей із "довгим ковідом":

Ми працюємо з лікарями та дослідниками, щоб зрозуміти, що таке "довгий ковід", і головне - запропонувати підтримку пацієнтам. А від влади чекаємо дій - не тільки слів. Зокрема, затвердити ковід у переліку довготривалих хвороб та забезпечити гроші на його вивчення.

Науковцям досі не вдалося дати медичного визначення "довгому ковіду". Надто по-різному хвороба протікає в різних людей.

Найпоширенішим симптомом серед пацієнтів з "довгим ковідом" є постійна виснажлива втома. Окрім того, у багатьох випадках до фізичних додаються ще й проблеми з психічним здоров'ям. Зокрема, депресія і тривожність.