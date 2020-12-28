Зранку на базарі в спальному районі спалахнув один з магазинів

У Черкасах ледь не згорів ринок. Зранку на базарі в спальному районі спалахнув один з магазинів. Зайнялося на горищі торговельної точки, і від тління пластику та деревини, димом затягнуло майже весь ринок. Аби дістатися до місця пожежі рятувальникам довелося тимчасово перекрити рух на бульварі.

Іншого під'їзду спецтехніки до магазину не було. Надзвичайники розібрали дах магазину і буквально за годину - загасили вогонь. Постраждалих немає. А причиною пожежі в ДСНС вважають коротке замикання електрики.