Зеленский созвал СНБО: Мендель сообщила подробности [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения конституционного кризиса, в том числе отстранения Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
Сегодня (29 декабря - ред.) президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса.
По словам Мендель, заседание уже закончилось, его официальные итоги будут обнародованы позже.
Бывший народный депутат, а ныне член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в своем Telegram написал, что Зеленский собирается отстранить Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.
Во вторник днем проходит заседание Совета безопасности и обороны Украины в связи с дальнейшими действиями в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Ожидается, что по итогам СНБОУ президент Владимир Зеленский издаст указ о его отстранении с должности сроком на месяц согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Напомним, что 28 декабря Офис генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении в совершении преступления. По мнению прокуратуры, глава КСУ пытался повлиять на свидетеля, чтобы он отказался от показаний.
Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца. В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет главе государства отстранять от должности судью КСУ.
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