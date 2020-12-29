Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения конституционного кризиса, в том числе отстранения Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Сегодня (29 декабря - ред.) президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса.

По словам Мендель, заседание уже закончилось, его официальные итоги будут обнародованы позже.

Бывший народный депутат, а ныне член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в своем Telegram написал, что Зеленский собирается отстранить Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.

Во вторник днем проходит заседание Совета безопасности и обороны Украины в связи с дальнейшими действиями в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Ожидается, что по итогам СНБОУ президент Владимир Зеленский издаст указ о его отстранении с должности сроком на месяц согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, что 28 декабря Офис генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении в совершении преступления. По мнению прокуратуры, глава КСУ пытался повлиять на свидетеля, чтобы он отказался от показаний.

Офис генпрокурора направил ходатайство президенту Украины об отстранении Тупицкого с должности судьи сроком на два месяца. В Конституционном суде заявили, что законодательство не позволяет главе государства отстранять от должности судью КСУ.