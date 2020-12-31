Украинским пенсионерам повысят выплаты: кого коснется нововведение [ Редактировать ]
С января 2021 года часть неработающих пенсионеров получат увеличенные пенсии с 2 тысяч до 2400 гривен. Такое заявление было сделано в связи с повышением минимальной заработной платы с 5 тысяч 6 тысяч гривен.
Лица, достигшие возраста 65 лет, при этом, имея 35 лет стажа у мужчин и 30 лет у женщин размер пенсии увеличится на 40% от минимальной зарплаты.
Перерасчет пенсии проведен с дня установления нового размера минимальной заработной платы, кроме пенсионеров, которые работают (проводят деятельность, связанную с получением дохода, который является базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование).
Отмечается, что для людей пенсионного возраста, утративших работу или прекратили деятельность, выплаты будут считать с учетом размера минимальной зарплаты в конкретный период времени в момент увольнения с должности либо прекращения рабочей деятельности.
Читайте также, в Министерстве юстиций пенсионеров предупредили о том, что могут возникнуть проблемы с четом стажа. В стаж идет только период до 1 января 2004 года.
Кроме того, пенсионный фонд отчитался о финансировании украинских пенсионеров в январе. На пенсионные выплаты направлено 0,6 млрд грн.
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