Жителі міста Лубни протестують через платіжки за газ [ Редактировать ]
Заблокована міжнародна траса й кілометрові затори. Жителі міста Лубни перекрили дорогу Київ-Харків. На післяноворічний протест людей вивели платіжки за газ.
Під ялинку отримали квитанції з подвійними тарифами та дописаними кубометрами газу. Які потягнули щонайменше на додаткові 800 гривень. Тож аби відновити справедливість, люди вдалися до радикальних дій. Біля села Засулля - безперервно ходили пішохідним переходом, не дозволяючи автомобілям проїхати об'їзною дорогою. Один із водіїв не витримав - і збив мітингувальника. Та люди кажуть - акція безстрокова. Страйкуватимуть, доки тарифи не знизять.
У київському напрямку машини стоять, мабуть, аж до морського перехрестя і тут зі сторони Войнихи. Був навіть випадок коли водій на мікроавтобусі збив мітингувальників в момент, коли той мікроавтобус проїжджав люди намагалися його зупинити і одного чоловіка протягло метрів, мабуть, 10.
по теме
До акції протесту долучилися співробітники трьох уранових шахт - вимагають виплатити борги по зарплаті і відновити роботу копалень. Скільки їм заборгувала держава?
До акції протесту долучилися співробітники трьох уранових шахт - вимагають виплатити борги по зарплаті і відновити роботу копалень. Скільки їм заборгувала держава?
На сегодня запланировано совещание главы Офиса президента Андрея Ермака с представителями митингующих ФОПов
У Києві, Львові і Харкові медики вийшли на акції. Вимагали підвищити зарплату. Безгрошів'я призводить до того, що українські лікарі масово виїздять за кордон, а у вітчизняних медзакладах
На Майдані знову намети - цього разу ФОПів. У них є теплі ковдри, а вночі встановили чергування