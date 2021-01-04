Заблокована міжнародна траса й кілометрові затори. Жителі міста Лубни перекрили дорогу Київ-Харків. На післяноворічний протест людей вивели платіжки за газ.

Під ялинку отримали квитанції з подвійними тарифами та дописаними кубометрами газу. Які потягнули щонайменше на додаткові 800 гривень. Тож аби відновити справедливість, люди вдалися до радикальних дій. Біля села Засулля - безперервно ходили пішохідним переходом, не дозволяючи автомобілям проїхати об'їзною дорогою. Один із водіїв не витримав - і збив мітингувальника. Та люди кажуть - акція безстрокова. Страйкуватимуть, доки тарифи не знизять.

У київському напрямку машини стоять, мабуть, аж до морського перехрестя і тут зі сторони Войнихи. Був навіть випадок коли водій на мікроавтобусі збив мітингувальників в момент, коли той мікроавтобус проїжджав люди намагалися його зупинити і одного чоловіка протягло метрів, мабуть, 10.