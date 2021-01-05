Гранатомети, кулемети та стрілецька зброя. Бойовики і далі порушують режим тиші. За минулу добу п'ять обстрілів. Сьогодні від початку дня провокацій поки не зафіксували. Але українські бійці - напоготові, адже ворог зазвичай активізується ввечері.

Ігор Левенок побував на позиціях біля Авдіївки. Що дізнався - дивіться далі.

Авдіївська "промка". Місце, де пейзажі наче з фільмів про апокаліпсис. Та армійці застерігають - це не декорації для кіно. Тут дублів не буде.

Чуєте щелчок, присідаєте, кулеметну чергу - лягаєте, бо під неї ВОГи можуть насипати, чуєте "вихід" шукайте ямку де можна впасти, а далі вже по моїй команді.

А де ж перемир'я? Солдати кажуть, можливо, десь... Тут окопна війна, і ворог застосовує різноманітну зброю.

Микита, військовослужбовець Збройних сил України:

Постріли з автомата, кулемета, також працює їх АГС, міномет вісімдесят другого калібру. СПГ сто двадцятого калібру, тобто ну якось так.

Новий рік в окопах - це коли замість святкових салютів лунають смертоносні вибухи, а замість вогнів гірлянд у повітрі світяться займисті кулі.

Авдіївська промзона - місце, яке регулярно з'являється у фронтових зведеннях. І в будні, і в свята тут неспокійно. А одразу після Нового року ці позиції атакувала ворожа група. Бій тривав близько двох годин.

Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:

Противник мав наміри прийти до нас і спуститися в окопи і це буквально через пару годин після нового року. Зупинили їх, нанесли вогневе враження і противник відступив. Ділянки між нами п'ятдесят, вісімдесят, сто метрів по всій лінії.

І стрілянина з того боку не вщухає. Місяць тому від кулі снайпера тут загинув український захисник В'ячеслав Мінкін. Ворог нікуди не подівся.

Сьогодні зранку була доповідь, на одній з позицій, яку ми проходили, помітили снайпера. Проводимо ми також контрснайперські дії. Але снайпер на таких відстанях сто, сто п'ятдесят, двісті метрів рахуйте, все що не стріляє, то все в ціль.

Бійці кажуть: святковий настрій - це для мирної України. Їх із новорічними святами привітали родичі, друзі, знайомі. Приємно. Хлопці набралися позитиву, але тут, кажуть, не до веселощів. Утім, суворі воїни завжди розчулюються, коли їх вітають діти.

Шановні наші воїни, дорогі герої вітаємо вас з новорічними та різдвяними святами. Дякуємо, вам за те, що ви ризикуєте власним життям, аби зберегти наше.

Це дітки з трьох шкіл передали вам гостинці. - Велике дякую діткам які про нас не забувають!