Майже сім тисяч за останню добу

Майже сім тисяч за останню добу. Це свіжа коронавірусна статистика. І це - на півтори тисячі більше, аніж за попередній день. При цьому видужали понад 15 тисяч українців. Померли - 228.

І до речі, половина від усієї кількості нових випадків коронавірусу - припадає лише на 5 регіонів. В ковідних антилідерах: столиця, Одеська, Запорізька, Київська та Харківська області.