COVID-19 в Україні: видужали понад 15 тисяч інфікованих [ Редактировать ]
Майже сім тисяч за останню добу. Це свіжа коронавірусна статистика. І це - на півтори тисячі більше, аніж за попередній день. При цьому видужали понад 15 тисяч українців. Померли - 228.
І до речі, половина від усієї кількості нових випадків коронавірусу - припадає лише на 5 регіонів. В ковідних антилідерах: столиця, Одеська, Запорізька, Київська та Харківська області.
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