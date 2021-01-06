На Луганщині люди, в яких цієї осені лісові пожежі знищили все, і досі намагаються отримати від держави компенсації

Почати життя - з нічого. На Луганщині люди, в яких цієї осені лісові пожежі знищили все, і досі намагаються отримати від держави компенсації. Чому так сталося? Як наша програма "Подробиці" допомогла декому з них перемогти бюрократичну машину? І в яких умовах погорільці зустрічатимуть Різдво - розповість Ігор Левенок.

Окраєць хліба, ковбаска, варена картопля. Кутю на Святвечір принесуть онуки. Різдвяний стіл буде - простим, каже Михайло Ілліч. Восени у пожежах на Луганщині чоловік утратив усе. Будинок, господарство і дружину, яка загинула в палаючій оселі. Тимчасовий прихисток чоловікові надав хлопець, який нині служить у війську.

Вогняний вихор знищив понад півтисячі осель на Луганщині. Збитків і не полічити. Майже всі двори у Вороновому виглядають ось так. Руїни та згарища. Погорільцям від держави обіцяли грошову допомогу. Триста тисяч гривень за знищену хату. Двісті тисяч - родичам загиблих. Пан Михайло тепер намагається відбудувати бодай літній флігель, аби мати власний куток. На нове житло, каже, грошей не вистачить.

Михайло Індиченко, мешканець села Воронове, погорілець:

Я могу там дом показать сімнадцять тисяч і не гривень, а баксів. Одну комнату, мне девушки звонять, я виходил там на агентство, то восемь-десять. Ну отдам я, мне триста дали, а за что я жить буду.

Місяць тому ми були у пана Михайла. Тоді чоловік був у розпачі. Бігав по кабінетах. Бо ж документи на будинок згоріли. Без них допомоги не дають. Довелося відновлювати. Чиновники замучили бюрократією.

Уже все, в БТИ дали справку, что не вступал в наследство никто, тоесть я хазяїн дома. А, не докажеш им ничего. Это у нас в этом.

Пенсіонер уже й втратив надію, та після сюжету Подробиць Михайлові Іллічу таки зателефонували. І дали гроші.

Допомогу за втрату дружини отримала її дочка. Бо пан Михайло був у цивільному шлюбі. А ще пенсіонер тішиться. Після нашого матеріалу у лісгоспі дозволили брати на дрова обгорілі дерева. Досі це було заборонено.

Після пожеж на Луганщині по допомогу звернулося 550 родин. На компенсації погорільцям із резервного фонду уряд виділив 185 мільйонів гривень. Та на потреби людей спрямували трохи більше половини.

Олександр Стрюк, голова Сєвєродонецької ВЦА:

Триста вісімдесят сім сімей отримали державну допомогу це по триста тисяч по п'ятдесят тисяч, в залежності від ступеня постраждалості. Загалом на суму дев'яносто вісім мільйонів гривень.

Допомогу отримали ті, хто мають документи на згорілу хату. Тож решта цільових коштів із Луганщини повернулася - назад у Київ. І тепер отримати гроші від держави погорільцям, які не змогли, або не встигли довести своє право на житло, буде ой як не просто.

Олександр Стрюк, голова Сєвєродонецької ВЦА: