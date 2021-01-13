У дикій природі таких лишилося близько трьох тисяч особин

У вроцлавському зоопарку довгоочікуване поповнення. Тиждень тому там народилося дитинча індійського носорога. Самиця Маруся півтора року виношувала маля.

Це перше успішне розмноження такого рідкісного виду в неволі за півтора століття існування цього звіринцю. У дикій природі таких лишилося близько трьох тисяч особин.

Юстина Новіцька, доглядачка: