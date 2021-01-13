У Вроцлаві народилося дитинча носорога [ Редактировать ]
У вроцлавському зоопарку довгоочікуване поповнення. Тиждень тому там народилося дитинча індійського носорога. Самиця Маруся півтора року виношувала маля.
Це перше успішне розмноження такого рідкісного виду в неволі за півтора століття існування цього звіринцю. У дикій природі таких лишилося близько трьох тисяч особин.
Юстина Новіцька, доглядачка:
Поки що все гаразд. Дівчинка самостійно п'є і ходить слідом за мамою. Мама Маруся теж уже почувається ліпше, бо спершу була дуже виснажена - тільки їла і спала. Вона потроху починає усвідомлювати, що стала мамою і її дитинча потребує опіки.
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