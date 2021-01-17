COVID-19 в Україні: на вершині антирекорду залишається Київ [ Редактировать ]
Майже 6 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19. Це офіційна статистика в Україні за вчора. 116 людей - від хвороби померли. Натомість одужали майже 9 тисяч українців. Більш як 2 тисяч хворих довелося госпіталізувати.
На вершині антирекорду залишається Київ. Також найбільше випадків зафіксували у Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях. За весь час пандемії в Україні захворіли вже понад мільйон сто шістдесят тисяч громадян. Майже 21 тисяча людей - померли. Побороти хворобу змогли понад 860 тисяч.
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