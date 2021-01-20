Голова ОБСЄ вирушила на Донбас [ Редактировать ]
Два обстріли зафіксували минулої доби на Донбасі. Поблизу Водяного та Південного окупанти вели вогонь із гранатометів та кулеметів. Українські армійці змушені були стріляти у відповідь.
У штабі запевнили - минулося без втрат. Після опівночі на лінії розмежування ворожих атак не було.
Cьогодні, в рамках візиту до України, до зони ООС вирушила голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде. Зокрема, вона відвідає заблоковане КПВВ "Золоте".
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