У штабі запевнили - минулося без втрат

Два обстріли зафіксували минулої доби на Донбасі. Поблизу Водяного та Південного окупанти вели вогонь із гранатометів та кулеметів. Українські армійці змушені були стріляти у відповідь.

У штабі запевнили - минулося без втрат. Після опівночі на лінії розмежування ворожих атак не було.

Cьогодні, в рамках візиту до України, до зони ООС вирушила голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде. Зокрема, вона відвідає заблоковане КПВВ "Золоте".