Одним розвага, іншим робота. Десантом в акваторії Каховського водосховища висадилися сьогодні запорізькі рятувальники. Акцію провели аби попередити рибалок, які масово вийшли на кригу, про небезпеку зимової риболовлі. Адже після Хрещенських морозів почалася відлига.

Там лед сейчас вот такой вот, нормально.

По небезпеку, яка може очікувати на Каховському водосховищі, рятувальники попереджають рибалок ще на під'їзді до водойми. Та попри плюсову температуру - ті сміливо крокують в бік моря. По рибу...

Нее, купить це не интересно. Важен сам процесс ловли.

І хоча під ногами хлюпає вода, майже сотня рибалок терпляче сидять біля лунок.

Анатолій, рибалка:

Нет, ребята, не клюет. Нету, рыбалки, нету. Видите, мы стоим, удочки стоят, - Червей сами едим. - С самого утра. С самого утра ребята, нету ничего. Рыба не зашла сюда.

На Каховське море Анатолій із друзями приїхав із Запоріжжя. Ця затока поблизу островів Великі та Малі Кучугури, є одним із найулюбленіших місць зимової риболовлі. І водночас одним із найнебезпечніших - додають рятувальники.

Євген Симоненко, начальник Василівського районного сектору ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

В цьому місці зустрічається два русла річок. Річки Дніпро та річки Карачекрак. Шо призводить до підводного віхорю та розмоїни на кризі.

Тому саме тут, кажуть надзвичайники, найчастіше відриває крижини і риболови починають дрейфувати морем. Вісімдесятирічний пан В'ячеслав один із тих, хто кілька років тому у такий спосіб мандрував Каховським водосховищем. Тоді йому пощастило.

В'ячеслав, рибалка:

Карась лупит и лупит. И тогда нас оторвало. Ну, это, ну лед, то вот такой. Можно не бояться. Только знать где выйти и все.

Сьогодні співробітники ДСНС вийшли, аби упередити лихо. І нагадати - відлига дуже не безпечна.

У випадку, якщо лід розпочав тріскатися, не потрібно панікувати та бігти до берега. Потрібно повільно, не відриваючи стоп від льоду ідти повільно в сторону берега.

Якщо ще вчора було мінус двадцять морозу, то вже завтра в області очікують до шести градусів тепла. А це вкрай небезпечно - застерігають рятувальники. І нагадують, як сімнадцять років тому зимова риболовля обернулась трагедією. 13 рибалок, яких відірвало на крижині, так і не повернулись додому.