42 поранення: у Тернополі розстріляли хлопчика на санках [ Редактировать ]
Безпрецедентний випадок, якому немає пояснень. 42 вогнепальних поранення! отримав одинадцятирічний хлопчик Максим із Тернополя. Він із сестричкою катався на санках біля школи. Прицільний вогонь, як з'ясували в поліції - вели з будинку навпроти. Чоловік - узяв рушницю - і з вікна відстрілював набої - по дитині, як по живій мішені.
Максима терміново ушпиталили до столичного Охматдиту. З тіла хлопчика вже витягнули понад три десятки дробей. І дитину готують до ще однієї операції. Бо поранення проникні і постраждали внутрішні органи.
У поліції відкрили кримінальне провадження і знайшли ймовірного стрільця. Той запевняє, що не стріляв. Однак - гладкоствольну зброю і набої, які були в його квартирі - вже вилучили і доправили на експертизу.
Володимир Галевич, заступник начальника ГУНП в Тернопільській області:
Оперативники відпрацювали найближчий будинок, за версією експертів з якого ймовірно і було здійснено постріл. У одній із квартир було виявлено гладкоствольну зброю. Вказана зброя вилучена і на даний час по ній призначені всі відповідні експертизи.
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