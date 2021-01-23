COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Коронавірусна статистика на сьогодні така: майже 5 тисяч інфікованих. І понад 13 тисяч тих, хто одужав. Ушпиталили понад півтори тисячі українців. Летальних випадків - 116.
Незмінний лідер із захворюваності - Київ. Далі йдуть Львівська, Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області. Загалом від початку пандемії на COVID-19 захворіли понад мільйон українців.
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