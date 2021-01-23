Коронавірусна статистика на сьогодні така: майже 5 тисяч інфікованих. І понад 13 тисяч тих, хто одужав. Ушпиталили понад півтори тисячі українців. Летальних випадків - 116.

Незмінний лідер із захворюваності - Київ. Далі йдуть Львівська, Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області. Загалом від початку пандемії на COVID-19 захворіли понад мільйон українців.