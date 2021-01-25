У Маріуполі напередодні вшанували жертв артобстрілу. 24 січня 2015 року бойовики відкрили вогонь із реактивних установок "Град" і "Ураган" по мирному населенню. Тоді загинула 31 людина, зокрема двоє дітей. Ще понад сто містян зазнали поранень.

Снаряди пошкодили три десятки будинків, школи та лінію електропередач. У 2018 Служба безпеки оприлюднила докази, що Маріуполь тоді обстріляли з артилерії та за наказом офіцерів армії Росії.

Мы должны чтить и помнить память погибших и ценить ныне живущих с нами родствеников и близких, но мы должны не забывать, на чьих руках кровь погибших мариупольцев.

Петро Олексюк морський піхотинець: