Маруіполь згадав жертв артобстрілу 2015 року [ Редактировать ]
У Маріуполі напередодні вшанували жертв артобстрілу. 24 січня 2015 року бойовики відкрили вогонь із реактивних установок "Град" і "Ураган" по мирному населенню. Тоді загинула 31 людина, зокрема двоє дітей. Ще понад сто містян зазнали поранень.
Снаряди пошкодили три десятки будинків, школи та лінію електропередач. У 2018 Служба безпеки оприлюднила докази, що Маріуполь тоді обстріляли з артилерії та за наказом офіцерів армії Росії.
Мы должны чтить и помнить память погибших и ценить ныне живущих с нами родствеников и близких, но мы должны не забывать, на чьих руках кровь погибших мариупольцев.
Петро Олексюк морський піхотинець:
Це трагедія не тільки масштабів Маріуполя і Донеччини. Це трагедія масштабів України. І всі нелюди, які винні в їх загибелі мають постати під міжнародним трибуналом!
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