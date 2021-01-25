Более 485 тыс. граждан Украины имеют статус безработных, что на 33% выше, чем годом ранее. Официальный уровень безработицы составляет 9,3%. Об этом сообщил Государственный центр занятости.

По состоянию на 25 января 2021 года 485,3 тыс. украинцев имеют статус безработного - на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года.

Безработица выросла почти во всех регионах страны и среди всех возрастных групп населения. В базе Государственной службы занятости насчитывается 44 тыс. вакансий, что на 20,5% меньше, чем годом ранее.

По состоянию на 25 января 2021 года 420,7 тыс. украинцев получали помощь по безработице, это на 136,7% больше, чем по состоянию на эту же дату в 2020 году. Денежную помощь в 2020 году получили 1,1 млн человек. С начала карантина на компенсацию по безработице и частичной безработице выделили 14 млрд гривен.

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Напомним, что с 1 декабря в Украинке вырос максимально возможный размер пособия по безработице. Сумма выплаты увеличилась до 9080 грн, в то время как минимальные выплаты остались неизменными - 1000 грн.

Услугами Центра занятости в 2020 году воспользовались 2,2 млн украинцев, из них 1,2 млн - имели статус зарегистрированного безработного.

Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, составило 169 тыс. человек. Количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости в течение года - 829 700.

Национальный банк Украины прогнозировал, что в 2021 году безработица вырастет до 8,6%, а в 2022 году - снизится до 8,4%. Работодатели массово сокращают людей на фоне карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Украине безработных бесплатно переучат на IT-специалистов. В Киеве начинают эксперимент.