Дев'ять жінок та шестеро чоловіків. Поліція встановила особи всіх загиблих під час пожежі в пансіонаті для літніх людей у Харкові. А всіх постраждалих, а це щонайменше дев'ятеро людей знову розмістили в нелегальних хоспісах. Більше про це - Світлана Шекера.

Після пожежі в пансіонаті "Золотий вік" на лаву підсудних сіли четверо - власниця пансіонату Ольга Кравченко,

Її чоловік Славік Акопян, який здавав двоповерхівку в оренду, а також Ігор Мірончук, - колишній наркозалежний, який, за даними слідства, був у пансіонаті адміністратором. Усіх їх арештували на два місяці. Адвокат Ігоря Мірончука заявляє: правоохоронці та чиновники не могли не знати про роботу нелегального закладу.

Сергій Веприцький, адвокат:

64 раза полиция выезжала туда в связи со смертями этих постояльцев. В связи с тем, что там есть старики, однозначно знали и социальные службы. Возникает второй вопрос - они видели, что там есть нарушения пожарной безопасности.

Пансіонат для літніх людей "Золотий вік" був розташований поруч із реабілітаційним центром для наркозалежних. У них одна власниця. Тож колишні наркозалежні - працювали волонтерами в пансіонаті.

Після пожежі частину стареньких перевезли сюди, на вулицю Переяславську, за півтора кілометра від згорілого "Золотого часу".

- Скажіть, будь ласка, скільки таких людей там у вас зараз. - Сейчас скажу. 1, 2, … 4 человека. - За ними зараз доглядають? - За ними идёт уход да да.

Правоохоронці звітують - вихідними в регіоні перевірили всі приватні пансіонати. Напередодні, розповідає дружина арештованого Ігоря Мірончука - представників пансіонатів та реабілітаційних наркоцентрів, які влада називає нелегальними, збирали правоохоронці.

Олена, дружина арештованого адміністратора Ігоря Мірончука:

Там было руководство 90 центров. Теперь 100% требовать будут от власників подобных заведений соблюдение этих надлежащих необходимых мер пожарной безпеки.

Сьогодні ж на засіданні урядової комісії чиновники заявили про необхідність створення реєстру приватних соцпослуг. На Харківщині в приватних закладах зараз перебувають 476 літніх людей. Тоді як у державних інтернатах є 130 вільних місць. Бо через бюрократичну тяганину люди не можуть туди потрапити.