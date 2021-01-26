Поліція Харкова встановила всіх загиблих у пожежі пансіонату [ Редактировать ]
Дев'ять жінок та шестеро чоловіків. Поліція встановила особи всіх загиблих під час пожежі в пансіонаті для літніх людей у Харкові. А всіх постраждалих, а це щонайменше дев'ятеро людей знову розмістили в нелегальних хоспісах. Більше про це - Світлана Шекера.
Після пожежі в пансіонаті "Золотий вік" на лаву підсудних сіли четверо - власниця пансіонату Ольга Кравченко,
Її чоловік Славік Акопян, який здавав двоповерхівку в оренду, а також Ігор Мірончук, - колишній наркозалежний, який, за даними слідства, був у пансіонаті адміністратором. Усіх їх арештували на два місяці. Адвокат Ігоря Мірончука заявляє: правоохоронці та чиновники не могли не знати про роботу нелегального закладу.
Сергій Веприцький, адвокат:
64 раза полиция выезжала туда в связи со смертями этих постояльцев. В связи с тем, что там есть старики, однозначно знали и социальные службы. Возникает второй вопрос - они видели, что там есть нарушения пожарной безопасности.
Пансіонат для літніх людей "Золотий вік" був розташований поруч із реабілітаційним центром для наркозалежних. У них одна власниця. Тож колишні наркозалежні - працювали волонтерами в пансіонаті.
Після пожежі частину стареньких перевезли сюди, на вулицю Переяславську, за півтора кілометра від згорілого "Золотого часу".
- Скажіть, будь ласка, скільки таких людей там у вас зараз. - Сейчас скажу. 1, 2, … 4 человека. - За ними зараз доглядають? - За ними идёт уход да да.
Правоохоронці звітують - вихідними в регіоні перевірили всі приватні пансіонати. Напередодні, розповідає дружина арештованого Ігоря Мірончука - представників пансіонатів та реабілітаційних наркоцентрів, які влада називає нелегальними, збирали правоохоронці.
Олена, дружина арештованого адміністратора Ігоря Мірончука:
Там было руководство 90 центров. Теперь 100% требовать будут от власників подобных заведений соблюдение этих надлежащих необходимых мер пожарной безпеки.
Сьогодні ж на засіданні урядової комісії чиновники заявили про необхідність створення реєстру приватних соцпослуг. На Харківщині в приватних закладах зараз перебувають 476 літніх людей. Тоді як у державних інтернатах є 130 вільних місць. Бо через бюрократичну тяганину люди не можуть туди потрапити.
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