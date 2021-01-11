Медуниверситет в Польше оштрафуют на $100 тыс. за вакцинацию знаменитостей и политиков вне очереди Источник: РИА Новости

Варшавский медицинский университет оштрафован на сумму 350 тысяч злотых (почти $100 тыс.) за вакцинацию от коронавируса вне очереди знаменитостей и политиков. Об этом заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельский, сообщает ТАСС.

Власти провели специальное расследование, в ходе которого выяснилось, что 200 из 450 привитых от COVID-19 в медуниверситете человек не являются медицинскими работниками, которых вакцинируют в первую очередь.

Имело место злоупотребление. Наказание на данный момент насчитывает 350 тысяч злотых. Я не вижу возможности дальнейшего сотрудничества с руководством этого учреждения. Я ожидаю отставки ректора Варшавского медицинского университета.

Скандал вокруг вакцинации "по блату" разгорелся в Польше в первых числах января. Власти провели специальное расследование, в ходе которого выяснилось, что 200 из 450 привитых от COVID-19 в медуниверситете человек не являются медицинскими работниками, которых вакцинируют в первую очередь.

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В частности, прививки были сделаны депутату Европарламента Лешеку Миллеру и известной актрисе Кристине Янде. Звезды, уличенные в вакцинации вне очереди, оправдываются, что им предложили "лишние" дозы вакцины, которые могли "пропасть".

Вакцинация в Польше началась 27 декабря. Вакциной Pfizer привили более 203 тысяч человек. На этой неделе запланирована вакцинация еще 250 тысяч.

Ожидается, что к концу первого квартала 2021 года Республика получит 5,9 млн доз вакцины. Всего Варшава заказала 60 млн доз препарата.

Напомним, что вакцину необходимо вводить в двух дозах, с промежутками в две недели. Вакцину Pfizer необходимо хранить при температуре -70 градусов.

Центром производства вакцины Pfizer в Европе является фармацевтический завод в Бельгии в городке Пур под Антверпеном. Оттуда фуры-рефрижераторы развозят изотермические контейнеры с лекарством по соседним странам или отправляют транспортными самолетами в дальние страны.

Еврокомиссия заключила шесть контрактов по предзаказу вакцин: с компаниями BioNTech - Pfizer, AstraZeneca, Sanofi - GSK (GlaxoSmithKline), Johnson & Johnson, CureVac и Moderna.

Как сообщали "Подробности", на днях подобный скандал разгорелся и в Украине. Журналисты выяснили, что некоторые народные депутаты и высокопоставленные чиновники тайно получили вакцину Pfizer, нелегально завезенную из Израиля.