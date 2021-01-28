В Україні через негоду оголосили найвищий рівень небезпеки [ Редактировать ]
Через негоду в Україні оголосили найвищий рівень небезпеки. Потужний снігопад уже накрив Одещину та Миколаївщину. Знеструмлені сотні сіл, повалені дерева та заметені дороги. Через погіршення погодних умов Міносвіти рекомендує садочкам, школам та вишам перейти на дистанційне навчання.
Потужні хуртовини сьогодні очікують ще в Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. В столиці зранку обмежили в'їзд вантажівок. В "Укравтодорі" запевняють: для ліквідації наслідків негоди задіяли всю можливу техніку.
Олександр Кубраков, голова Державного агентства автомобільних доріг України:
В Одеській та Миколаївській областях очікуємо до пів метра снігу, це ускладняється тим що є сильні пориви вітру. Тобто на деяких ділянках можуть бути перемети висотою до метра.
Олег Федоренко, начальник Управління безпеки руху та експлуатації доріг "Укравтодору":
Цих регіонах що потрапили під снігову пляму працює 440 одиниць техніки. 2 одиниці техніки знаходяться на тралах в Одесі, якщо буде намітати - то вони за годину півтори.
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