У Словаччині половину населення протестували на коронавірус. За вісім днів майже три із п'яти з половиною мільйонів громадян зробили швидкі тести. Із них понад один відсоток людей отримали позитивний результат.

Загальнонаціональне тестування в Словаччині було добровільним. Однак тим, хто його все-таки не пройшов, заборонили до сьомого лютого виходити на роботу, прогулянки чи пробіжки. Це вже втретє в країні організовують таку акцію. Попередня відбулася восени.