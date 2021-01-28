Словаччина протестувала на COVID-19 половину населення [ Редактировать ]
У Словаччині половину населення протестували на коронавірус. За вісім днів майже три із п'яти з половиною мільйонів громадян зробили швидкі тести. Із них понад один відсоток людей отримали позитивний результат.
Загальнонаціональне тестування в Словаччині було добровільним. Однак тим, хто його все-таки не пройшов, заборонили до сьомого лютого виходити на роботу, прогулянки чи пробіжки. Це вже втретє в країні організовують таку акцію. Попередня відбулася восени.
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