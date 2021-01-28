А ще депутати сьогодні зробили крок до масової вакцинації. У першому читанні підтримали законопроєкт, який дозволяє сертифікацію ліків, які не пройшли останнього етапу клінічних випробувань.

До завтрашнього засідання профільний комітет має доопрацювати деякі положення. І тоді нардепи ухвалять документ у цілому за пришвидшеною процедурою.

Адже, як вважають у більшості фракцій, у законопроєкті бракує запобіжників від сертифікації сумнівних препаратів.