Депутати пришвидшили сертифікацію вакцин [ Редактировать ]
А ще депутати сьогодні зробили крок до масової вакцинації. У першому читанні підтримали законопроєкт, який дозволяє сертифікацію ліків, які не пройшли останнього етапу клінічних випробувань.
До завтрашнього засідання профільний комітет має доопрацювати деякі положення. І тоді нардепи ухвалять документ у цілому за пришвидшеною процедурою.
Адже, як вважають у більшості фракцій, у законопроєкті бракує запобіжників від сертифікації сумнівних препаратів.
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