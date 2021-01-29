Верховна Рада проголосувала за створення Бюро економічної безпеки [ Редактировать ]
Верховна Рада проголосувала за створення нового правоохоронного органу - Бюро економічної безпеки. Ним замінять нинішню податкову міліцію. Відомство розслідуватиме економічні злочини. Його очільника Кабмін призначить після конкурсу.
Детективи бюро матимуть доступ до всіх державних реєстрів. Також планують створити внутрішній орган контролю, який запобігатиме корупції у відомстві.
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