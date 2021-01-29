В четверг, 28 января, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер генерал-лейтенант СБУ Василий Писный. Он ушел из жизни в возрасте 58 лет, сообщает пресс-служба СБУ.

Руководство и коллектив Службы безопасности Украины выразили соболезнования семье и близким умершего.

"Много лет Василий Михайлович стоял на страже закона и защиты граждан, противодействовал внутренним угрозам безопасности нашей стране. Под его руководством спецподразделениями СБУ были нейтрализованы десятки группировок организованной преступности, в том числе транснационального масштаба, которые угрожали государственной безопасности", - говорится в сообщении.

Известно, что прощание с Писным состоится 29 января во Львове.

Василий Писный родился на Тернопольщине. Возглавлял УБОП и УМВД в Тернопольской области, в 2008-2010 годах был начальником УМВД во Львовской области. В 2010 году был избран депутатом Львовского облсовета, затем занимал должность первого заместителя председателя Львовского облсовета.

С марта 2014-го до 4 января 2015 года возглавлял Департамент по борьбе с экономической преступностью МВД Украины. С сентября 2015 года до июня 2019 года работал заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление "К").

Ранее сообщалось, что мэр города в Ивано-Франковской области умер от коронавируса.

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