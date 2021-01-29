Україну продовжує засипати снігом. У більшості областей через негоду обмежений рух транспорту, на дорогах ожеледиця. Надзвичайники радять водіям не виїжджати без нагальної потреби.

На Миколаївщині понад сто населених пунктів залишаються без світла. Під ранок до снігових заметів та хуртовини додалася ожеледиця.

Юлія Анісімова, фахівець ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Зі снігових заметів вилучено 8 вантажних автомобілів та 42 легкових, 3 автомобіля швидкої медичної допомоги.

Снігоочисні роботи тривають, проте досі ускладнений рух між Кривим Озером та Первомайськом та від Миколаєва до Благовіщенська. Обмежено проїзд на трасі М13 "Кропивницький - Платонове".

Владислав Невеселий, в.о. керівника Служби автодоріг Миколаївської області:

Мы обильно сыпем, но скажу - хотелось бы назвать эту ночь и следующий день низкой скорости.

Снігу насипало і на Черкащині. Через несприятливі погодні умови в Уманському районі вночі перекрили рух трасою "Київ - Одеса". Та на ранок його відновили. Загалом на Одещині для проїзду відкриті майже усі міжміські траси. Наразі головна проблема в області - знеструмлені села. Без світла досі 120 населених пунктів. Аварії тут сталися передусім через те, що опори електромереж не витримали обледеніння та поривчастого потужного вітру. Енергетики вже доставляють на такі ділянки нові опори та відновлюють лінії. Ось, наприклад - село Зоринове: без електропостачання люди тут уже третю добу.

Олексій Бурлаков, керівник відділу АТ "ДТЕК Одеські електромережі"

Основні труднощі для нас це снігові намети, які досягають до одного метру по полях та дорогах. Сумарно по Одеській області було знеструмлено 424 населених пункти.

Олексій Сорочинський, житель села Зоринове:

Как справляемся - затопили печку, да и греемся! Сидим, книжки читаем - что еще делать. Если б не было дров - то была бы жесть!

А це вже Київ. Ще зночі місто вкрив сніг. Над ранок завірюха посилилась. На дорогах утворилися замети.

Віталій, водій:

Ситуація складна. Надіємося, що будуть чистити все. Не чекали, думали, що зими не буде. А тут засипало так конкретно.

Комунальники вийшли на роботу ще вдосвіта. У мерії звітують - столицю прибирають понад 360 машин спецтехніки, тротуари посипають піском та сіллю.

Галина, працівниця комунальних служб:

Я вийшла - було 5 ранку, то це я там ту трасу убрала, прийшла на цю трасу. Ми мітлою розмітали, а де більше - то лопатами.

Та попри всі старання Київ таки став у заторах. Щоб якось розвантажити дороги, до міста тимчасово не пускають фури, а водіїв закликають пересісти на громадський транспорт.

Віталій Кличко, Київський міський голова:

Не залишайте, будь ласка, свої автівки на проїжджій частині дороги, там, де це не дозволено. Це ускладнює і рух транспорту в місті, і роботу комунальної техніки.

Володимир, житель Києва:

На общественном транспорте, можно намного быстере добраться, чем на собственной машине.

Розслаблятися синоптики не радять - сніжитиме в Україні і на вихідних, а вже з 1 лютого в Україні очікують на зниження температури і новий циклон.