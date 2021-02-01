У Харкові відправили в СІЗО підозрюваних по справі резонансної пожежі у будинку для літніх людей

Власника пансіонату та сімейну пару, яка організувала цей бізнес, а також їхнього адміністратора взяли під варту. Суд залишив усіх на два місяці у СІЗО без права на заставу