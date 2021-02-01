У Харкові цигарка у ліжку викликала масштабну пожежу [ Редактировать ]
Одна людина загинула внаслідок пожежі у Харкові у багатоповерхівці у Харкові. Зайнялося у квартирі на дев'ятому поверсі. Рятувальники з'ясували, що загиблий чоловік курив у ліжку та заснув.
Полум'я ліквідували за півтори години. Через сильне задимлення мешканців будинку довелось частково евакуювати.
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