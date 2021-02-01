У своєрідному чемпіонаті по боротьбі із пандемією КОВІД-19 та її наслідками Україна посіла одне з останніх місць, оскільки всі необхідні рішення і дії або не ухвалені, або провалені. Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" сказав Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

"Іспит коронавірусом українська влада не витримала. Все само собою якось іде. І з огляду на те, як діє уряд, як він приймає рішення, як він їх реалізовує, складається враження, що вони все роблять за формулою "якось воно буде", - сказав Володимир Гройсман. - В чемпіонаті з боротьби з коронавірусом Україна зайняла б одне з останніх місць. З березня 2020 року у нас був час правильно підійти до вирішення нагальних проблем в медицині… Але генеральної лінії від центральної влади не було... Усе, що потрібно було зробити центральній владі в медичному аспекті, було або недороблено, або не зроблено взагалі".

Політик нагадав: ще в квітні 2020 року він звернувся до Уряду з пропозицією і проханням долучитися до європейської ініціативи виробництва вакцин - не тільки безкоштовної ініціативи COVAX, а й тих програм провідних країн світу, які у підсумку дозволили почати вакцинацію ще наприкінці 2020 року і одночасно створити запас вакцин. В липні 2020 року, як зазначив Володимир Гройсман, глава Уряду Денис Шмигаль запевняв, що ця робота ведеться.

"У грудні європейські країни вже починають вакцинування. 8 січня 2020 року прем’єр-міністр прокидається - і пише листа Європейському Союзу: "Допоможіть Україні!". Ну, по-перше, це непрофесійно, по-друге, це недалекоглядно, по-третє, це принизливо - великій європейській країні ходити з простягнутою рукою і просити вакцину за рахунок іншої держави. Але вони цього не розуміють, - сказав Володимир Гройсман. - Центральна влада провалила вакцинацію, системне тестування, я би сказав, що підготовку медичної інфраструктури провалила. І тут не питання до міністерства охорони здоров’я. Боже збав, щоб хтось намагався шукати крайнього в цих питаннях. Є перша особа - голова уряду - і він відповідає за все, всі інші колеги йому допомагають. І тут справа не в прізвищі. Усе, що було зроблено, зроблено руками міських голів, міських команд, благодійників, волонтерів і так далі".