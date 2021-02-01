На Сицилії прокинувся один із найактивніших вулканів Європи - Етна. Видовищні кадри поширили Інтернетом. На них нічна Етна викидає фонтани лави та попелу. За підрахунками науковців, на верхів'ях вулкана містяться до 400 кратерів.

Майже кожні три місяці один з них починає викидати потоки лави. А кожні 150 років такі виверження набувають особливої потужності, внаслідок чого руйнується одне з найближчих поселень. Цього разу усе минає без жертв та руйнувань.