На Сицилії прокинувся вулкан Етна [ Редактировать ]
На Сицилії прокинувся один із найактивніших вулканів Європи - Етна. Видовищні кадри поширили Інтернетом. На них нічна Етна викидає фонтани лави та попелу. За підрахунками науковців, на верхів'ях вулкана містяться до 400 кратерів.
Майже кожні три місяці один з них починає викидати потоки лави. А кожні 150 років такі виверження набувають особливої потужності, внаслідок чого руйнується одне з найближчих поселень. Цього разу усе минає без жертв та руйнувань.
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