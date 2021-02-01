Три дні збирали голоси і сьогодні оприлюднили вердикт. Нардепа Олександра Дубінського таки виключили із фракції "Слуга народа". За - були 197 депутатів, 29 - проти і 19 утрималися - повідомив журналістам Данило Гетманцев. При цьому зазначив - прямого голосування на фракції не було, виключно оголосили результати.

А вже завтра народні депутати урочисто відкриють п'яту сесію Верховної Ради. І плани на неї - наполеонівські. Що запланували і що обіцяють розкаже Ксенія Барвіненко.

Депутати стартують у новий політичний сезон. Уже завтра перегорнуть чергову сторінку законотворчості. Відкриють п'яту пленарну сесію. Обіцяють у наступні пів року менше політиканства.

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України:

Я впевнений що і під час п'ятої сесії в нас будуть питання, які будуть відкладати політику на другий план і ми спільно зможемо робити ті речі які приноситимуть користь нашим виборцям і громадянам України.

І пропозицій - безліч. Слуги народу просто сиплять ініціативами.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Певні реформи, які будуть допомагати людям жити краще, це завершення земельної реформи, незавершене питання по гральному бізнесу, треба довести до розуму податкове навантаження. На порядку денному також реформа соціального захисту звичайно маємо зберігати те що є в нас, підсилювати нашу армію.

А от у "Голосі" вважають - скоро нічого буде підсилювати. Адже...

Роман Костенко, народний депутат, "Голос":

Через конфлікт між міністерством оборони, генеральним штабом і головнокомандувачем в нас відчувається зниження обороноздатності, ми повинні запросити сюди військово політичне керівництво міністра оборони, головнокомандувача, генерального штабу і зрозуміти в чому є конфлікт.

Та поки що це лише пропозиція. А кого точно запросять під купол, так це міністра охорони здоров'я - Максима Степанова. Уже в п'ятницю звітуватиме про боротьбу з коронавірусом.

Артур Герасимов, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Майстри спорту по боротьбі з коронавірусом, на чолі з зеленським увійшли до 10 урядів світу, які найгірше відреагували на пандемію COVID-19, минулого тижня масова вакцинація почалась в Бангладеші, вчора в Алжирі, але досі не почалась в Україні.

Спробують депутати вирішити проблему і з надвисокими тарифами. Лідерка "Батьківщини" пропонує ударити по цінах старою формулою розрахунків.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Віддайте український газ людям з націнкою в 30%, це три гривні люди будуть отримувати платіжку за кубометр, а не дев'ять, як вони отримали сьогодні. Ми зібрали підписи майже всіх фракцій під законопроєктом 4680. Це законопроєкт про зниження тарифів.

Із цього ж питання голови парламентських фракцій завтра проведуть переговори з прем'єром Денисом Шмигалем. Та схоже, говоритимуть не лише про вартість комірного.

Олена Кондратюк, заступник Голови Верховної Ради України:

На жаль в Україні зростає бідність, а корона криза лише погіршує становище людей, рівень бідності зріс до 50% за межею бідності - близько 19 мільйонів Українців, тому Верховна Рада України має ставити перед кабінетом міністрів термінове завдання затвердити комплекс заходів і нову стратегію боротьби з бідністю до 2030 року.

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":