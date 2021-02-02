Червоні ліхтарі більше не світитимуть у центрі Амстердама. Мерія столиці Нідерландів хоче перенести будинки розпусти в іншу частину міста. Куди саме - поки що не повідомляють.

У такий спосіб, за словами депутатів, спробують "перезавантажити" туризм і змінити "тип мандрівників".

На думку мера Амстердама Фемке Халсеми, натовпи людей відвідують середмістя лише для того, щоб повитріщатися на секс-працівниць.