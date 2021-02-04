Британка заробила на відео з козами 50 тисяч фунтів [ Редактировать ]
Британка заробила 50 тисяч фунтів на відеодзвінках з козами. Свій стартап 32-річна жінка заснувала під час першого локдауну. Щоби врятувати ферму від банкрутства, а людей від карантинної нудьги.
І охочих поспілкуватися онлайн з тваринами виявилося стільки, що замість звільнення працівників довелося наймати додаткового адміністратора.
За день тварини брали участь у двох сотнях відеодзвінків. І частенько їх замовляли жартома, щоби пожвавити робочу нараду чи нудний урок.
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