За день тварини брали участь у двох сотнях відеодзвінків

Британка заробила 50 тисяч фунтів на відеодзвінках з козами. Свій стартап 32-річна жінка заснувала під час першого локдауну. Щоби врятувати ферму від банкрутства, а людей від карантинної нудьги.

І охочих поспілкуватися онлайн з тваринами виявилося стільки, що замість звільнення працівників довелося наймати додаткового адміністратора.

За день тварини брали участь у двох сотнях відеодзвінків. І частенько їх замовляли жартома, щоби пожвавити робочу нараду чи нудний урок.