У Британії почали масово тестувати жителів на новий штам COVID-19 [ Редактировать ]
Наввипередки з вірусом. У Великій Британії почали масове тестування жителів на південноафриканський штам коронавірусу. Якими зусиллями дається перевірка і чи допоможе вакцина зупинити новий спалах? Дивіться далі.
Уперше південноафриканський варіант коронавірусу у британському королівстві виявили наприкінці грудня. Відтоді, по всій країні, зафіксували лише 105 випадків.
Але цього було достатньо, щоб розгорнути у восьми регіонах повномасштабне тестування. У деяких містах облаштували пункти, в інших - тестують "від дому до дому". Для роботи залучають добровольців.
Кріс Мун керівник логістичного підрозділу:
Щодня ми залучаємо близько сотні волонтерів з різних організацій. Це люди з міської ради, поліції чи з лікарень. Обходять будинки і роздають усім, хто старший 18 років, набір для тестування. А потім забирають зразки, які ми передаємо в лабораторію.
Протестувати мають понад 80 тисяч громадян. Влада сподівається, що це дозволить зупинити поширення нового штаму. Такий серйозний підхід до виявлення інфекції зрозумілий - британці проґавили спалах коронавірусу, який восени мутував у графстві Кент і суттєво підвищив навантаження на медичну систему.
Ґвен Кокс, жителька міста Вокінг:
Новини про новий штам нас дуже непокоять. Але виходити на вулицю треба, не будеш весь день вдома сидіти, - тож прогулюємося обережно.
Південноафриканський штам коронавірусу, як і так званий британський, не загрожує більшою смертністю, однак куди заразніший. І чи дієва проти них вакцина - досі відкрите питання.
Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:
Ми ґрунтовно працюємо з науковцями та фармацевтами, щоб створити модифіковані вакцини. І моніторимо результати нашої роботи, щоб зрозуміти ефективність наявної сироватки проти нових штамів. Поки що складно про це судити. Адже ефективність вимірюється кількома показниками: імовірністю заразитися, потрапити до лікарні чи померти.
Паралельно з тестуванням у Великій Британії триває програма вакцинації. Уряд імунізував уже 10 мільйонів громадян. На думку дослідників, щеплення допоможуть знизити захворюваність, навіть якщо виявиться, що вакцина не надто ефективна проти нових штамів.
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