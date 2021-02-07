З ефектної телекартинки почала нову сесію і Верховна Рада. Спікер Разумков зняв і собі відеоролик, в якому закликав депутатів до праці. Та чи не дограв, чи не тих слів добрав, але до нардепів, вочевидь, меседж не дійшов.

Тиждень у Парламенті минув під знаком неробства. Депутати скандалили, але без ентузіазму, так само - упівсили - шукали голоси за Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єра. Так-так, я не жартую, схоже, третя спроба таки буде. І найцікавіше - це початок шлюбно-політичних ігор.

Хто до кого сватається і якими розлученнями запахло? - всі секрети знає Катерина Лисенко.

Це на відео, присвяченому відкриттю п'ятої сесії, спікер у порожній сесійній залі. Насправді ж, парламент зранку вівторка мало не в повному складі готується до урочистостей. Сесія нова - проблеми старі.

Дмитро Разумков, Голова Верховної Ради України:

Тарифна політика, ми не вирішили це питання, ми не вирішили цю проблему, і ми повинні зробити все, в тому числі на законодавчому рівні для того, щоб захистити найменш захищені та вразливі верстви нашого населення.

Та на порядку денному - жодної згадки про тарифи. На розгляді в українських депутатів - санкції проти Нікарагуа. Країни, яка відкрила консульство в окупованому Криму.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Я за те, щоб всіх карати, хто не визнає, що Крим - це Україна, але виглядає так, що порядок денний наповнюють якимись такими питаннями дрібними і насправді неважливими.

І "неважливого" було чимало: технічне, і лише в першому читанні. Такими законопроєктами наповнили чи не весь пленарний тиждень.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Повестка дня - она абсолютно не соответствует тому, что хотят видеть люди. Она абсолютно отстранена от того, что волнует людей. Тарифы, бедность, нищенские пенсии - этого ничего нет. И поэтому живет парламент отдельной, благодаря позиции большинства, живет отдельной от страны жизни. И на глазах теряет доверие людей, и поэтому уже больше 60% людей в стране выступают за то, чтобы этот парламент был переизбран.

Депутати, напевне, взагалі з радістю не працювали б другий тиждень поспіль, та закон не дозволив!

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Ми маємо на початку лютого кожного року відкривати сесію, це вимога конституції, а конституцію треба дотримуватись.

І все, що Рада ухвалила остаточно, у другому читанні, можна перелічити на пальцях. Так, нардепи скасували паперові трудові книжки і перейшли на електронні. Ще - створили єдиний портал повідомлень викривачів корупції та розморозили велику приватизацію. Це означає, що тепер масштабні підприємства можуть іти з молотка.

Світлана Панаіотіді, заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства:

Прийняття зазначеного законопроєкту дозволить виконати ті показники в державному бюджеті, у розмірі надходжень - 12 мільярдів грн.

284 за і з них лише 222 голоси - від “слуг”. Власними силами монобільшість уже давно не може ухвалити жодного рішення.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Якщо ви проаналізуєте всі голосування цього року, які з січня відбувалися - немає жодного закону, де би були 226 набрані виключно "Слугами народу".

То "Євросолідарність", то "Голос", то "Довіра", то "Батьківщина" - усі потроху допомагають цій більшості утримуватись на плаву.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Я не виключаю, що ми будемо голосувати за ті чи інші рішення разом з іншими фракціями.

Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":

Я впевнений, що йдуть переговори по залученню, офіційному, депутатів з інших груп і фракцій.

Та натякнув на масштабне об'єднання, можливо, із "Батьківщиною" - глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. На що отримав дуже обережну відповідь Юлії Тимошенко.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Якщо знайдеться мудрість об'єднатися заради служіння Україні і українській нації - ми будемо в такому об'єднанні.

Якщо об'єднуватись, то треба розуміти як. І де червоні лінії для кожної з політичних сил.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

У нас багато розбіжностей з Юлією Володимирівною ідеологічних, вона пропонує продавати газ по 3 гривні, ми пропонуємо, щоб ринок газу був, вона проти продажу землі, ми за продаж землі, тому багато питань - що це за танок буде. Щоб не виявилось, що один партнер танцює танго, а інший пробіжку робить.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Наша пропозиція чітка - ми пропонуємо затвердити ключові програмні моменти, і згідно з цими програмними моментами, повинні відбуватись голосування в парламенті. Я так розумію, що перемовини тривають як мінімум пів року з того моменту, як монобільшість перестала бути монобільшістю.

Але поки що, жодних натяків на успіх переговорів. І тільки квотні міністри можуть стати певним сигналом.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Чи буде це формалізовано - я думаю ні, я думаю воно буде формалізовано виключно у голосуваннях за кабінет міністрів, за новий кабінет міністрів, тобто якщо там будуть представлені представники певних груп, фракцій.

Та зміни в Кабміні монобільшість поставила на гальма. І навіть третю спробу видати Юрію Вітренку міністерський портфель поки що відтермінували.