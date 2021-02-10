Глава американской корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски заявил, что в свете быстрых изменений нового коронавируса может потребоваться ежегодное проведение вакцинации от инфекции. Об этом он сказал в эфире телеканала CNBC.

Как он подчеркнул, вирус меняется очень быстро, что, вероятно, скажется на эффективности вакцин.

Думаю, по мнению большинства, в течение следующих нескольких лет мы будем делать прививку от коронавируса так же, как делаем прививки от гриппа. Как я полагаю, мы пока не знаем, что именно будут включать в себя данные прививки.

Глава корпорации заявил, что необходимо провести подготовку на следующие несколько лет.

В конце января компания отчиталась об эффективности своего препарата, которая оценивается в 72%. Компания направила запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США об одобрении применения данного препарата в чрезвычайных обстоятельствах. Сейчас в США разрешено применение двух вакцин - от компаний Pfizer/BioNTech и от Moderna.

Ранее мы писали о том, что в ВОЗ проверят "лабораторную" версию происхождения коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.