В Johnson & Johnson заявили о ежегодной вакцинации [ Редактировать ]
Глава американской корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски заявил, что в свете быстрых изменений нового коронавируса может потребоваться ежегодное проведение вакцинации от инфекции. Об этом он сказал в эфире телеканала CNBC.
Как он подчеркнул, вирус меняется очень быстро, что, вероятно, скажется на эффективности вакцин.
Думаю, по мнению большинства, в течение следующих нескольких лет мы будем делать прививку от коронавируса так же, как делаем прививки от гриппа. Как я полагаю, мы пока не знаем, что именно будут включать в себя данные прививки.
Глава корпорации заявил, что необходимо провести подготовку на следующие несколько лет.
В конце января компания отчиталась об эффективности своего препарата, которая оценивается в 72%. Компания направила запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США об одобрении применения данного препарата в чрезвычайных обстоятельствах. Сейчас в США разрешено применение двух вакцин - от компаний Pfizer/BioNTech и от Moderna.
Ранее мы писали о том, что в ВОЗ проверят "лабораторную" версию происхождения коронавируса.
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