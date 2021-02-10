В Украине официально запретили регистрировать российской вакцины от коронавируса. Соответствующий указ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 8 февраля 2020 года.

Согласно постановлению, на территории Украины запрещена регистрация вакцин и других медпрепаратов для профилактики COVID-19, которые разработаны и изготовлены в стране-агрессоре.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и / или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной радой государством-агрессором, запрещается", - говорится в постановлении.

Кроме того, правительство утвердило порядок госрегистрации вакцин или других препаратов для профилактики COVID-19.

Вместе с тем поставки вакцины от COVID-19, заказанной Украиной у китайской компании Sinovac, могут задержаться. Как сообщали "Подробности", украинский поставщик этой вакцины просит разрешить перенос поставки первой партии на апрель.

Как сообщали "Подробности", 5 февраля украинские власти заявили, что законтрактовали 12 млн доз вакцины компаний AstraZeneca и Novavax.