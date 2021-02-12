Масштабна ДТП за участю понад 130 автівок сталася в Техасі. Загинули щонайменше 9 людей, понад 60 - травмовані. Автомагістраль перекрили в обох напрямках. За словами правоохоронців, трощу спричинила ожеледиця.

Ця аварія стала наймасштабнішою в Техасі, але не єдиною. Через погані погодні умови за ніч у Даласі було зафіксовано близько трьохсот ДТП. У яких загули троє людей - повідомляють у поліції.

Нейл Ноакс, поліцейський: