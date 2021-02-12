В Техасі зіткнулися 130 автівок [ Редактировать ]
Масштабна ДТП за участю понад 130 автівок сталася в Техасі. Загинули щонайменше 9 людей, понад 60 - травмовані. Автомагістраль перекрили в обох напрямках. За словами правоохоронців, трощу спричинила ожеледиця.
Ця аварія стала наймасштабнішою в Техасі, але не єдиною. Через погані погодні умови за ніч у Даласі було зафіксовано близько трьохсот ДТП. У яких загули троє людей - повідомляють у поліції.
Нейл Ноакс, поліцейський:
Ця ДТП просто жахлива. За останньою інформацією, майже 130 автомобілів потрапили у аварію. Все - через сильну ожеледицю на автомагістралі. Співчуваємо родичам загиблих.
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