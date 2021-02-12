На Донеччині затримали шпигунів ФСБ [ Редактировать ]
На Донеччині затримали двох українців, завербованих російською ФСБ. Чоловіки збирали таємні дані про військове озброєння ЗСУ, повідомляє прокуратура області.
Відомо, що торік у вересні на двох жителів Енергодара вийшли вербувальники російських спецслужб - зв'язалися з ними через соцмережі.
За чотири тисячі доларів агенти мали зібрати інформацію про дислокацію української військової техніки. Для цього вивідачі намагались підкупити армійця, після чого їх і затримали.
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За 4 тисячі доларів агенти мали зібрати інформацію про дислокацію української військової техніки
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