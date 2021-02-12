За чотири тисячі доларів агенти мали зібрати інформацію про дислокацію української військової техніки

На Донеччині затримали двох українців, завербованих російською ФСБ. Чоловіки збирали таємні дані про військове озброєння ЗСУ, повідомляє прокуратура області.

Відомо, що торік у вересні на двох жителів Енергодара вийшли вербувальники російських спецслужб - зв'язалися з ними через соцмережі.

За чотири тисячі доларів агенти мали зібрати інформацію про дислокацію української військової техніки. Для цього вивідачі намагались підкупити армійця, після чого їх і затримали.