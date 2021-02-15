Під Чернівцями оселилися сотні лебедів [ Редактировать ]
Декілька сотень лебедів оселились неподалік Чернівців. Щодня чимало охочих навідується до пернатих, аби погодувати їх та сфотографуватися. Помилуватися пташиною красою встигли і наші кореспонденти.
Величезна зграя лебедів-шипунів нещодавно з'явилась за лічені кілометри від Чернівців. Кілька сотень птахів посеред зими оселилися на новому місці вимушено. Минулорічна повінь порушила екосистему озер у селі Чортория, де пернаті зазвичай зимували.
Ігор Онуфрійчук, начальник оргвідділу апарату Мамаївської сільської ради:
У зв'язку з руйнуванням дамб, вони у пошуках їжі, десь в кінці січня 2021 року, в пошуках їжі, ще раз повторюсь, перелетіли сюди, на наші місця - Мамаївці і Лужани.
Лебедів щодня навідують місцеві жителі. Підгодовують птахів та роблять світлини на згадку. Люди вважають, що крилаті красені обрали це місце невипадково.
Руслана, жителька села Мамаївці:
День сьогодні гарний і вирішили взяти їм пшениці, кукурудзи і прийти провідати їх сьогодні. Ну місцевість тут гарна і, мабуть, відчувають, що й люди тут добрі приходять до них.
Дбають про пернатих усім селом. Місцеві фермери безплатно надали для підгодівлі дві тонни пшениці.
Ігор Онуфрійчук, начальник оргвідділу апарату Мамаївської сільської ради:
Це є дика птиця і вона знаходить собі сама їжу, а ми допомагаємо їй так, щоб вона витримувала ці зимні періоди, зерном.
Раніше лебеді-шипуни зимували тільки на півдні України, кажуть науковці. Нині ж, через потепління, цих птахів можна зустріти чи не на кожній водоймі області. І якщо люди хочуть допомогти їм, то робити це потрібно зі знанням справи.
Назар Смірнов, провідний науковий співробітник відділу природи Чернівецького обласного краєзнавчого музею, кандидат біологічних наук:
Це птахи, які спокійно можуть перелетіти десятки кілометрів у пошуках місця, де їм буде добре. Тобто якщо птахи не травмовані і немає якихось екстремальних погодних умов, то в принципі їх не варто зайвий раз зачіпати, підгодівля не завжди може принести користь.
У природному середовищі лебеді харчуються переважно водоростями та узбережними рослинами. Тому підгодовувати цих птахів слід дуже обережно.
Назар Смірнов, провідний науковий співробітник відділу природи Чернівецького обласного краєзнавчого музею, кандидат біологічних наук:
Має бути зерно або, наприклад, капуста, тобто якісь листові овочі. Хліб, якісь там каші і тому подібне не рекомендується.
Жителі Мамаївців сподіваються, що птахи прилетять сюди зимувати і через рік. І вже міркують, як лебедину заплаву перетворити на туристичну принаду.
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