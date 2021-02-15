Декілька сотень лебедів оселились неподалік Чернівців. Щодня чимало охочих навідується до пернатих, аби погодувати їх та сфотографуватися. Помилуватися пташиною красою встигли і наші кореспонденти.

Величезна зграя лебедів-шипунів нещодавно з'явилась за лічені кілометри від Чернівців. Кілька сотень птахів посеред зими оселилися на новому місці вимушено. Минулорічна повінь порушила екосистему озер у селі Чортория, де пернаті зазвичай зимували.

Ігор Онуфрійчук, начальник оргвідділу апарату Мамаївської сільської ради:

У зв'язку з руйнуванням дамб, вони у пошуках їжі, десь в кінці січня 2021 року, в пошуках їжі, ще раз повторюсь, перелетіли сюди, на наші місця - Мамаївці і Лужани.

Лебедів щодня навідують місцеві жителі. Підгодовують птахів та роблять світлини на згадку. Люди вважають, що крилаті красені обрали це місце невипадково.

Руслана, жителька села Мамаївці:

День сьогодні гарний і вирішили взяти їм пшениці, кукурудзи і прийти провідати їх сьогодні. Ну місцевість тут гарна і, мабуть, відчувають, що й люди тут добрі приходять до них.

Дбають про пернатих усім селом. Місцеві фермери безплатно надали для підгодівлі дві тонни пшениці.

Ігор Онуфрійчук, начальник оргвідділу апарату Мамаївської сільської ради:

Це є дика птиця і вона знаходить собі сама їжу, а ми допомагаємо їй так, щоб вона витримувала ці зимні періоди, зерном.

Раніше лебеді-шипуни зимували тільки на півдні України, кажуть науковці. Нині ж, через потепління, цих птахів можна зустріти чи не на кожній водоймі області. І якщо люди хочуть допомогти їм, то робити це потрібно зі знанням справи.

Назар Смірнов, провідний науковий співробітник відділу природи Чернівецького обласного краєзнавчого музею, кандидат біологічних наук:

Це птахи, які спокійно можуть перелетіти десятки кілометрів у пошуках місця, де їм буде добре. Тобто якщо птахи не травмовані і немає якихось екстремальних погодних умов, то в принципі їх не варто зайвий раз зачіпати, підгодівля не завжди може принести користь.

У природному середовищі лебеді харчуються переважно водоростями та узбережними рослинами. Тому підгодовувати цих птахів слід дуже обережно.

Назар Смірнов, провідний науковий співробітник відділу природи Чернівецького обласного краєзнавчого музею, кандидат біологічних наук:

Має бути зерно або, наприклад, капуста, тобто якісь листові овочі. Хліб, якісь там каші і тому подібне не рекомендується.

Жителі Мамаївців сподіваються, що птахи прилетять сюди зимувати і через рік. І вже міркують, як лебедину заплаву перетворити на туристичну принаду.