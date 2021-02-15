Зачинено. Німеччина закрила кордони з кількома сусідніми країнами, аби зупинити поширення мутованих штамів коронавірусу. Де більше не діють шенгенські правила і як реагують подорожани? Тетяна Логунова розкаже.

На кордоні Німеччини з Австрією довгі автомобільні черги. Від учора німецькі прикордонники і поліцейські перевіряють кожного охочого в'їхати до країни. Пускають тільки подорожувальників з німецьким паспортом, або посвідкою на проживання. І так званих маятникових трудових мігрантів, які живуть в Австрії, а працюють у Німеччині.

Якщо вони є вкрай важливими співробітниками, без яких зупиниться те чи інше підприємство. Крім того, усі - мають показати свіжий негативний тест на коронавірус.

Райнер Шарф, представник німецької федеральної поліції:

Ми просимо людей, яким відмовлено у в'їзді, залишатися в автівках. Коли набирається велика група, машина поліції супроводжує їх назад до Австрії.

За добу на кордоні розвернули тисячі подорожувальників. Австрійка Ірене - одна з них.

Ірене, громадянка Австрії:

Я мандрую з Тіроля до Відня і хотіла проїхати територією Німеччини. Я читала, що мене мають пропустити, - якщо покажу негативний тест. Але не впустили. Це катастрофа! Тепер я маю їхати через усю Австрію. У мене в машині старий пес. А ще немає навігатора.

Посилені правила в'їзду німці запровадили, аби в країну не потрапив новий мутований варіант коронавірусу. Йдеться про південноафриканський штам, випадки зараження яким вже зафіксували в австрійському Тіролі. Аналогічні перевірки проводять і на кордонах Німеччини із Словенією та Чехією. В цих країнах швидко поширюється британський штам.

Карл-Хайнц Блюмель, представник німецької федеральної поліції:

Від початку перевірок на кордоні з Чехією ми проконтролювали майже 800 людей. Близько трьомстам було відмовлено у в'їзді.

Маркус Зедер, прем'єр Баварії:

Ми не можемо допустити, щоб жорсткі карантинні обмеження, які діють у Німеччині, виявилися безглуздими, через загрози, які несуть нові штами. Тому наразі нам необхідні і контроль на кордонах, і заборони на в'їзд.

З політиками не згодні німецькі експедитори. Вони вимагають зробити виняток для водіїв вантажівок, які щодня доставляють товари у різні країни Євросоюзу. І дозволити їм перетинати кордони без тестів і додаткових перевірок.

Дірк Енгельхардт, представник німецького об'єднання експедиторів:

Ми не боїмося збитків. Ми хвилюємося, що не зможемо гарантувати вчасну доставку, і прийшовши до крамниць, люди побачать порожні полиці.

Наразі ж німці планують запровадити посилений прикордонний контроль ще з однією сусідньою країною. Йдеться про Францію, де теж фіксують швидке поширення мутованих штамів COVID-19.