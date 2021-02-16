Знову на перших шпальтах. Не встигла преса обговорити перемогу Меґан Маркл у суді над бульварним виданням, як подружжя герцога та герцогині Сассекських знову здійняло інформаційну хвилю. Принц Гаррі та Меґан Маркл повідомили, що очікують на другу дитину.

Як новину про майбутнє поповнення у британській королівській родині зустріли у Туманному Альбіоні? Розкаже Ірина Іванова із Лондона.

Про очікуване поповнення в сім'ї повідомили особистим фото з непрозорим натяком на вагітність. На ньому щасливе подружжя лежить у садку, рука Меґан на округлому животі. Офіційний представник підтвердив: маленький Арчі, первісток подружжя, невдовзі стане старшим братиком. Про пару, яка втекла за океан від надмірної уваги преси, знову заговорив увесь світ.

Герцог та герцогиня Сассекські вочевидь ретельно добирали дату, коли краще повідомити приємну новину. Фото з'явилося символічно в День усіх закоханих і рівно через 37 років після того, як батьки Гаррі - принц Чарльз і принцеса Діана - сповістили про його майбутню появу на світ. То чи справді так ретельно подружжя ховає своє приватне життя - риторично запитують британські газети.

Місцевій пресі досі відгукується зовсім недавня поразка в суді. Феміда стала на бік Меґан Маркл заявивши, що таблоїд "Мейл он Сандей" порушив приватність герцогині, опублікувавши уривок із листа до батька. У відповідь - свіженьке фото про вагітність газета "Дейлі Стар" надрукувала, замаскувавши обличчя Гаррі та Меґан.

Роберт Джобсон, королівський біограф:

Цікаво, що герцог і герцогиня Сасекські сповістили про цю новину саме зараз. Найпевніше, вони чекали рішення суду. Але повідомлення зробили в романтичний день, щоб усі могли за них потішитися.

У Букінгемському палаці повідомили, що королева і вся монарша родина зраділи звістці. Майбутня дитина стане восьмою в черзі на престол. Це попри те, що принц Гаррі та Меґан Маркл відмовилися від виконання королівських обов'язків і переїхали в Каліфорнію.

Вікторія Мерфі, знавець королівської родини:

Ця їхня друга вагітність відрізняється від першої тим, що тепер вони повністю відійшли від королівських справ. І, очевидно, дитина матиме американське громадянство як народжена там. Як мені відомо, це перше поповнення в найвужчому колі королівської родини, яке з'явиться на світ у США.

Арчі, первісткові подружжя, у травні виповниться два роки. Про стать другої дитини чи термін її народження пара не повідомила.