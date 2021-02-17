COVID-19 в Україні: одужало майже шість тисяч інфікованих [ Редактировать ]
4 286 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 147 людей померло. Натомість одужало - майже 6 тисяч. Найбільше інфікувань, як і раніше, на Івано-Франківщині - 646.
Далі йдуть Чернівецька область та Київ - повідомили у МОЗі.
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