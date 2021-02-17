На Закарпатті розшукують зниклого туриста [ Редактировать ]
О шостій ранку поновили пошуки зниклого на Закарпатті туриста. Напередодні шукали до 22 години, утім безрезультатно. Раніше в ДСНС повідомили, що знайшли сліди, які ймовірно належать чоловікові. Але через потужні снігопади їх замело. І це знову ускладнило роботу рятувальників.
Нагадаю, у суботу двоє киян заблукали на горі Гимба, куди піднялися на сніговому транспортному засобі. Через туман лижники, імовірно, з"їхали в протилежний від курорту бік, де на десятки кілометрів лише дикі гори. Там загубили один одного. Одного з чоловіків рятувальники вже знайшли.
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