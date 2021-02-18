Звіт Генпрокурора й доукомплектування Конституційного суду. Парламентський день сьогодні насичений гучними призначеннями й неоднозначними рішеннями. Що наголосували обранці - розкаже Ксенія Барвіненко.

Четвер у парламенті традиційно день гучних голосувань. Але сьогодні, перш ніж братися до роботи, обранці слухали звіт Генпрокурора. Зокрема й щодо розслідування справ Майдану. За словами Венедиктової, до кінця цього року завершиться розслідування основних справ. Підозру вже отримали:

Ірина Венедиктова, Генеральний прокурор України:

24 працівники органів внутрішніх справ, 3 прокурори, 5 суддів та 10 цивільних осіб. Серед перспектив на цей рік завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів 20 лютого 2014 року.

Після двогодинного звіту - обранці беруться до роботи. Перший пункт - доукомплектування Конституційного суду. Бо поки що він не може повноцінно працювати. Хоча ще кілька днів тому "Слуги народу" вважали, що це й на краще.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Зараз КС у напівзамороженому стані. І це добре. Тому що рішення, які він приймав, були політично мотивовані й навряд чи корисні для країни...

Але перед самим голосуванням - риторика змінилась.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Тому що ми повинні законодавчо регулювати поле, а не займатися політичними протистояннями між гілками влади.

Результат - кандидат від монобільшості - адвокат Віктор Кичун стає суддею Конституційного суду. Каже, усе заради:

Віктор Кичун, суддя Конституційного суду:

Стримування конституційного суду, ми створили надмірну судову надінституцію, яка сьогодні фактично домінує в нашій державі.

Обранці, які не підтримали призначення Кичуна, кажуть: не з того почали.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Формування ради доброчесності суддів, щоб він був перезавантажений за новими критеріями, на нових правилах і для того щоби ці в цю раду доброчесності увійшли міжнародні експерти.

Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":

Має бути організований нормальний конкурс по добору кандидатів на посади суддів конституційного суду, а зараз ми продовжуємо політичні призначення.

Та поки судовою реформою в парламенті й не пахне, обранці ухвалили ще одне неоднозначне рішення - чергове "доступне" розмитнення євроблях. Щоправда, поки що в першому читанні. І навіть "слугам", які дали найбільше голосів, ця ініціатива не до душі.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Будь-яка амністія, а мова йде про амністію вона порушує принцип справедливості оподаткування, ми даємо можливість розмитнити автівки тим які ввезли до нового року, за формулою яка визначена законом, але сума платежу не буде перевищувати тисячу євро.

А от іще один суперечливий законопроєкт - про обіг зброї, знову розглянути не встигли. Ймовірно, візьмуться за нього наступного пленарного четверга за два тижні. А тим часом у парламенті хочуть ініціювати позачергове засідання.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ми сьогодні подаємо лист до голови верховної ради з вимогою, провести позачергове засідання з порядком денним які реально будуть розглядати всі проблеми по тарифах, корупцію по тарифах.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Мы должны снизить комунальные тарифы, когда газ украинского происходжения, так как это было еще 7 лет назад, направлялся для населения для людей по стоимости, по его себестоимости, это примерно три тыщи гривен, вот суть этого закона, я считаю что это справедливо и он должен быть принять.

Та коли настане "тарифний день" у парламенті - невідомо.