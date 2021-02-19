ДБР викрило посадовців Міноборони на махінаціях із закупівлею для армії бракованих апаратів ШВЛ. За даними слідчих, медичні прилади закупили торік на 11 мільйонів гривень.

Але апарати не відповідають медико-технічним вимогам. Тож їх використовувати не можна.

Під час обшуків на роботі та в помешканнях підозрюваних вилучили телефони та документи, які підтверджують причетність чиновників до оборудки.