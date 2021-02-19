Чиновники Міноборони розкрадали кошти на закупівлі апаратів ШВЛ [ Редактировать ]
ДБР викрило посадовців Міноборони на махінаціях із закупівлею для армії бракованих апаратів ШВЛ. За даними слідчих, медичні прилади закупили торік на 11 мільйонів гривень.
Але апарати не відповідають медико-технічним вимогам. Тож їх використовувати не можна.
Під час обшуків на роботі та в помешканнях підозрюваних вилучили телефони та документи, які підтверджують причетність чиновників до оборудки.
по теме
Усім іноземцям робитимуть щеплення на останньому третьому етапі. Після того, як вакцинують пріоритетні групи. Нині в країні паралельно тривають нульова і перша стадії вакцинації.
У Києві напередодні відбувся тренінг для медиків, які прийматимуть вакцину проти COVID-19. Представників всіх областей України два дні інструктували щодо дотримання всіх вимог "холодового ланцюга"
В четверг, 18 февраля, в Украине прошло заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям
С 24 октября все области Украины попадут в "желтую" зону карантина
Минулої доби шість тисяч 237 нових випадків. 163 людини померли