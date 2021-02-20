Украина организационно полностью готова к прибытию любого типа и количества вакцин от коронавируса. Определены семь областей, которые первыми получат COVID-вакцину. Об этом сообщил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

Ляшко отметил, что есть четкий план по которому будет расспределятся вакцина от коронавируса.

У нас есть четкий план, который позволяет сразу после прибытия вакцины развозить ее по областным складам 11 машинами одновременно: семь областей Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая и Киев получат вакцину в день развозки, другие – на следующий день

Также Ляшко добавил, что уже завтра - 21 февраля приедет с проверкой в Черниговскую область, которая должна одной из первых получить вакцину от коронавируса.

Завтра посещу одну из областей – Черниговской, чтобы наглядно убедиться в готовности склада, мобильной бригады и больницы, сотрудников которой будут вакцинировать первым

Главный саниратный врач Украины заявил, что данные о вакцинации будут вноситься в электронную систему здравоохранения и только на основании этой информации НСЗУ оплачивать фактически предоставленные услуги.

Как ранее сообщалось, 17 февраля министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает на 500 доз COVID-вакцины AstraZeneca.

Ранее Степанов назвал дату начала вакцинации от коронавируса. Премьер-министр также добавил, что власти планируют закупать излишки вакцин у других стран.

Напомним, 16 февраля министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга заявил о том, что рассчитывает, что первая прививка от коронавируса в Украине будет сделана уже на этой неделе.

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