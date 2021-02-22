СБУ спіймала чергового шпигуна [ Редактировать ]
У Харкові контррозвідка СБУ затримала агента Головного Управління Генштабу Збройних Сил Росії. Операцію провели, коли зловмисник дістав повний комплект документів із грифом "таємно".
Чоловік планував передати військовій розвідці РФ технічну документацію нового типу танкової броні.
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