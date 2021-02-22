Окупанти вже три роки цього не роблять і радіація проникає до горизонтів питної води

Окуповані райони Донбасу на межі екологічного лиха міжнародного масштабу. Про це заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час брифінгу для держав-членів ООН.

Він нагадав, що у 1979 році на території шахти "Юнком", яка зараз під контролем бойовиків, радянський уряд експериментував із підземними ядерними вибухами. Через це утворилася радіоактивна порожнина, з якої треба постійно відкачувати воду.

Окупанти вже три роки цього не роблять і радіація проникає до горизонтів питної води. Тому Україна попросила Магате направити експертів для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів на окупованих територіях.