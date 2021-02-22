Судовий розгляд почнеться після попереднього процесу за участю обвинувачених та сімей жертв

Іран завершив розслідування катастрофи літака МАУ. Зараз складають обвинувальний висновок - повідомили в судово-юридичній організації збройних сил країни. Судовий розгляд почнеться після попереднього процесу за участю обвинувачених та сімей жертв.

Нагадаю, Boeing "Міжнародних авіаліній України", який летів із Тегерана до Києва був збитий у небі над Іраном торік у січні. Загинули усі, хто був на облавку: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Після кількох днів заперечень офіційний Тегеран все ж визнав провину, повідомивши, що пасажирський лайнер військові помилково поцілили із зенітно-ракетного комплексу.