Вакханалія насильства, яка не має нічого спільного з цінностями Революції Гідности. Так учорашні події на Банковій назвав заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він засудив невиправдану жорстокість з боку протестувальників по відношенню до поліцейських і нацгвардійців, які чергували під Офісом президента.

"Ми підтримуємо мирні протести, але категорично проти провокацій", зазначив Геращенко.