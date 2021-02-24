Вакханалія насильства: у МВС прокоментували протести на Банковій [ Редактировать ]
Вакханалія насильства, яка не має нічого спільного з цінностями Революції Гідности. Так учорашні події на Банковій назвав заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Він засудив невиправдану жорстокість з боку протестувальників по відношенню до поліцейських і нацгвардійців, які чергували під Офісом президента.
"Ми підтримуємо мирні протести, але категорично проти провокацій", зазначив Геращенко.
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